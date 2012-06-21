Компанія «Татра-Юг» виграла тендер на поставку в Олександрію (Єгипет) 15 двосекційних трамваїв.
Поставка буде виконана протягом 2,5 років з моменту внесення передоплати єгипетською стороною..
Двосекційні трамваї довжиною до
«Такою була вимога замовника. За їхніми словами, це обумовлено кліматичними умовами в Олександрії і технічними параметрами трамвайної системи», – прокоментувала прес-секретар «Татра-Юг» Інеса Кердівара.
У тендері взяло участь шість компаній, до другого туру вийшли тільки три учасники – «Татра-Юг», швейцарська Stadler і китайська корпорація CRRC.
Тендерний комітет Олександрії акцептував пропозицію української компанії на початку цього року. Перед цим єгипетська делегація відвідувала виробничі потужності «Татра-Юг», які розміщені на території заводу «Південмаш», і ознайомилася з технікою.
Трамвайна система Олександрії є найстарішою в Африці і однією з найстаріших у світі.