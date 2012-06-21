Українська танцювальна пара Олександра Назарова та Максим Нікітін виборола для України друге «золото» на зимовій Універсіаді-2017 в Алмати. Наші фігуристи попри зірваний елемент захопили лідерство після короткої програми. У довільній програмі прокат Назарової та Нікітіна був ще переконливішим, що дало їм змогу перемогти з розривом 8.66 бала.
Коментуючи свій успіх, обоє зійшлися на думці, що найважливіше було показати власний максимум, а не оглядатися на суперників. «У нас був певний план, ми його виконали. Задоволені, що не підвели нашу команду, тренерів, уболівальників, рідних, близьких, а передовсім одне одного», — наголосила Олександра.
Похвалила своїх підопічних і тренер української танцювальної пари Галина Чурілова. «Саша та Максим каталися просто неймовірно! Усе було виконано чудово — четвертого рівня доріжки, твізли третього… Вони заслужили це «золото». Дует росте просто на очах, фігуристи розвиваються, постійно шукають щось нове, свої елементи. Нинішній сезон складається для Олександри Назарової та Максима Нікітіна як ніколи вдало, сподіватимемося, що й завершиться він так само успішно», — цитує Галину Чурілову сайт Федерації фігурного катання.
Для дворазових чемпіонів України Назарової та Нікітіна це друга нагорода великих міжнародних змагань: 2015 року вони стали бронзовими призерами чемпіонату світу серед юніорів.