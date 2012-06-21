Лікарі Київського інституту нейрохірургії імені академіка Ромоданова успішно провели унікальну операцію з видалення пухлини на мозку, повідомляє ТСН.
За словами медиків, спочатку було створено комп'ютерну модель пухлини, яка дала можливість з точністю до
Унікальність цієї операції, за словами лікарів, полягає в поєднані одразу трьох технологій: ендоскопії, тобто трубки, яка дає можливість дістатися до найскладніших зон; комп'ютерної навігації та лазера, щоби прибрати пухлину. Українські лікарі першими в світі поєднали ці технології.
«Поки що ці технології не поєднував жоден хірург у світі. Результат навіть перевершив очікування. Крові під час операції фактично не було. Завдяки чому пацієнта одразу перевезли з операційної в загальну палату», – йдеться в сюжеті.