В Україні станом на 25 липня зібрано 19,9 млн т зерна ранніх зернових та зернобобових культур з 5,7 млн га, що становить 59% від прогнозних 9,7 млн га.
Про це йдеться у повідомленні Міністерства аграрної політики і продовольства.
Як зазначається середня врожайність становить 35,0 ц/га.
Згідно з повідомленням, пшениці вже зібрано 13,5 млн т з 3,6 млн га (57% від 6,4 млн га) при середній урожайності 37,4 ц/га.
Ячменю намолочено 5,5 млн т з 1,7 млн га (67% від 2,5 млн га) при середній урожайності 32,1 ц/га.
Жита зібрано 33 тис. т з 13,0 тис. га (8% від 169 тис. га) при урожайності 24,7 ц/га, овсу — 14,0 тис. т з 6,0 тис. га (3% від 194 тис. га) при урожайності 22,9 ц/га.
Під горохом обмолочено 84% посівів (342 тис. га із 405 тис. га запланованих). Намолот становить 858 тис. т при середній урожайності 25,1 ц/га.
Крім того, намолочено 1,5 млн т ріпаку з 579 тис. га (74% від 785 тис. га) при врожайності 26,1 ц/га.
Найвища урожайність ранніх зернових та зернобобових культур відмічена у господарствах Львівської (54,1 ц/га), Хмельницької (53,9 ц/га), Івано-Франківської (53,0 ц/га), Чернівецької (48,3 ц/га) та Тернопільської (47,7 ц/га) областей.