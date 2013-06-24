Міністерство охорони здоров’я України у межах спільного зі Світовим банком проекту «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей» закуповує дев’ять сучасних ангіографічних систем для потреб українських лікарень. Про це повідомляє Урядовий портал.

Потужність медзакладів, де створюються інсультні центри, буде посилено завдяки високоточним ангіографам із нейроінтервенційними функціями Azurion 5 та Azurion 7 виробництва Philips. Завдяки новітньому обладнанню медики зможуть якісніше лікувати хвороби систем кровообігу і, як наслідок, зберегти життя та здоров’я більшої кількості людей.

«Дев’ять закладів у семи регіонах отримають унікальне ангіографічне обладнання. Це дозволить надавати медичну допомогу українським пацієнтам з гострим мозковим інсультом за найсучаснішими стандартами. Особливість цього обладнання в тому, що воно надає лікарям можливість виконувати комп’ютерну томографію безпосередньо в рентген-операційній перед процедурою механічного видалення тромбів. Таким чином, зменшується час на необхідні передопераційні дослідження, а отже збільшується успішність лікування та підвищуються шанси на подальше повноцінне життя», – сказав Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

Щороку в Україні діагностують близько 130 – 140 тис. випадків інсульту, і понад третина пацієнтів помирає впродовж місяця. Нині інсульт посідає друге місце серед причин смертності та перше – серед причин інвалідизації дорослого населення. А близько 80-85% випадків – це ішемічні інсульти, для лікування яких у світі застосовують такі сучасні методи лікування, як внутрішньовенна тромболітична терапія та механічна тромбектомія – для найважчих випадків, коли уражено судину, яка постачає кров до головного мозку.

Саме тому потреба у спеціалізованому обладнанні для лікування гострого мозкового інсульту зараз надзвичайно висока.

Зазначимо, що ангіографи надійдуть до лікарень семи областей України, зокрема це:

Дніпропетровська область – Кам'янська міська лікарня № 9;

Київська область – Білоцерківська міська лікарня № 2;

Львівська область – Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих ім. Ю. Липи;

Одеська область – Дунайська обласна лікарня та Одеська міська клінічна лікарня № 11;

Полтавська область – Миргородська лікарня інтенсивного лікування та Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька»;

Сумська область – Шосткинська центральна районна лікарня;

Хмельницька область – Хмельницька міська лікарня.

Міністерство охорони здоров’я України попри тривалу війну та надвантаження продовжує підтримувати українські лікарні та забезпечувати заклади охорони здоров’я високоточним і дороговартісним обладнанням, яке регіонам вкрай важко придбати коштом місцевих бюджетів.