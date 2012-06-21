Китай відкрив свій ринок для ще дев'яти українських виробників молочної продукції, тож на сьогодні право експорту цих товарів у КНР мають 27 вітчизняних підприємств, повідомила прес-служба Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.
«Досі право експорту молочної продукції на китайський ринок мали 18 підприємств. Але наші китайські колеги збільшили цей список ще на 9 — до 27 українських підприємств», — цитує прес-служба голову відомства Володимира Лапу.
У прес-службі зазначили, що Держпродспоживслужба, Міністерство аграрної політики і продовольства та урядові делегації ведуть постійну роботу над розширенням цього списку.