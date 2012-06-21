Чоловіча збірна України з фехтування на шпагах стала срібним призером чемпіонату Європи, який проходить в Тбілісі (Грузія).
Після перемог над збірними Фінляндії (45:24), Угорщини (45:39) і Чехії (18:14) Анатолій Герей, Максим Хворост, Богдан Нікішин та Володимир Станкевич у фіналі поступилися шпажистам Росії (32:33).
«Бронза» дісталася чехам, які в поєдинку за 3-е місце виграли у німців (23:22).
Це перша нагорода українських фехтувальників на Євро-2017. Чемпіонат Європи завершиться 17 червня командними змаганнями шаблістів і шпажисток.
Нагадаємо, 29 травня український шпажист Богдан Нікішин завоював чемпіонський титул на Гран-прі в колумбійському місті Богота.