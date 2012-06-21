Паралімпійська збірна України міцно закріпилася на першому місці у загальнокомандному заліку чемпіонату світу з лижних перегонів та біатлону, що триває у німецькому місті Фінстерау.
Протягом двох перших змагальних днів наша команда виборола 17 нагород, з яких шість найвищого ґатунку, повідомляє прес-служба Національного комітету спорту інвалідів України.
У біатлоні «золото» чемпіонату світу в нашій команді виграли Олександра Кононова, Юрій Уткін та Ольга Прилуцька, у лижних перегонах — Максим Яровий, Ігор Рептюх і Людмила Ляшенко.
Крім того, на рахунку українців 7 срібних та 4 бронзові медалі. У збірної Німеччини, що йде другою, поки що лише 5 нагород (1, 2, 2).
Примітно, що за ці дні наші герої створили кілька українських подіумів. Зокрема весь подіум був українським у чоловіків-біатлоністів з порушеннями зору: Юрій Уткін з гайдом Русланом Переходою вибороли найвищу сходинку п’єдесталу (їхній результат — 32:50.7), другими стали Анататолій Ковалевський з гайдом Олександром Мукшиним (33:07.4), третє місце — у Дмитра Суярка з гайдом Василем Потапенком (33:51.9). І лише на дві десятих секунди були від третього місця Віталій Лук’яненко з гайдом Борисом Бабарем.
Ще один подіум подарували уболівальникам жінки. У спринті Людмила Ляшенко стала чемпіонкою світу, Олександра Кононова виборола срібну нагороду, а Ірина Буй — бронзову. Четверта сходинка за Юлією Батенковою-Бауман.
Учора після одноденного відпочинку змагання поновилися, вони триватимуть до 19 лютого.
Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»