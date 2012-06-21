Команда українських пілотів на чолі з капітаном Сергієм Тарасюком встановила новий світовий рекорд, пролетівши від Польщі до Запоріжжя на максимальній для свого класу літаків швидкості у
Це модернізований варіант легкого біплана Ан-2, у народі відомого просто як «кукурузник». Вирушили пілоти ще тиждень тому. Літак пройшов на граничній швидкості по замкнутому маршруту з Києва, далі – Львів, і потім – до Польщі. Після цього команда Тарасюка долетіла до Вінниці і далі – до Запоріжжя. Під час подорожі пілотам довелося зіткнутися із дощем та низькою хмарністю, ба навіть градом та шквальним вітром.
Як уточнили журналісти, літак встановив одразу два рекорди, пройшовши дві дистанції на максимальній швидкості у