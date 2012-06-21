Міністр закордонних справ Павло Клімкін закликав міжнародну спільноту посилити тиск на Росію для звільнення незаконно заарештованого в РФ журналіста Романа Сущенка і в окупованому Криму активіста Володимира Балуха. Про це міністр повідомив у мікроблозі Twitter. «Українські політв’язні Роман Сущенко та Володимир Балух святкують дні народження за російськими ґратами. Роман — у Росії, а Володимир — в окупованому Криму. Обоє — символи свободи слова й патріотизму. Ми боремося за їхню свободу», — зазначив урядовець.
Глава зовнішньополітичного відомства надіслав Романові Сущенку окреме відеопривітання і розповів, що говорив про нього з французькими дипломатами під час свого недавнього візиту до Франції. «Романе, ми робитимемо все, щоб тебе звільнити. Я говорив про це в Парижі й говоритиму з усіма, з ким зустрічатимусь, оскільки це стосується тебе і всіх тих, хто зараз у російських в’язницях. Здоров’я тобі і бойового настрою», — наголосив Павло Клімкін.
Привітання з днем народження від рідних і керівництва держави Романові Сущенку мав переказати і український консул. Про це повідомив директор департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев, повідомляє УНІАН. За його словами, консул «поінформує Романа про поточну ситуацію, розповість, що відбувається в Україні, і передасть привітання від родичів». Сергій Погорельцев пояснив, що такі «візити підтримки» консула відбуваються на регулярній основі, щоразу, коли вдається отримати на них дозвіл. «Таку роботу проводять щодо всіх громадян України, яких незаконно утримують у Російської Федерації або на тимчасово окупованій території», — додав дипломат.
Нагадаємо, 30 вересня 2016 року ФСБ Росії затримала в Москві українського журналіста Романа Сущенка, який працював на посаді власного кореспондента Укрінформу в Парижі й прибув у Росію з приватним візитом. Російські спецслужби назвали його співробітником української розвідки, який нібито «цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії РФ, що становлять державну таємницю». Кримінальну справу проти Романа Сущенка порушили за статтею «шпигунство». 24 січня 2018 року суд у Москві продовжив арешт Сущенка до 30 березня. Учора Романові виповнилося 49 років.