Українські полярники зі станції «Академік Вернадський» та дослідники Антарктиди з усього світу відсвяткували «Середину зими» – Мідвінтер, повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки.
21 червня – один з найважливіших днів для полярників, це свято відзначають вже понад 100 років.
Так, на станції «Академік Вернадський» обов’язковим елементом святкування стало «хрещення» у крижаній воді, після якого кожен новачок отримує відповідне посвідчення і право називатися справжнім полярником.
Крім того, до свята проводять спортивні змагання – шахи, дартс, більярд, футбол, біатлон, перетягування канатів та ін. Починатися вони можуть заздалегідь, але фінал зазвичай припадає на Мідвінтер.
Зимівники також роблять тематичні фігури зі снігу, готують музичні номери або міні-спектаклі.
Нагадаємо, у водах Антарктиди українські біологи знайшли невідому тварину.
Також вчені виявили, що на Антарктиді стрімко росте рослинність через зміни клімату.