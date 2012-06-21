Про це заявив у ефірі Еспресо.ТV екс-заступник директора фірми з оборонних і технологій у підприємстві "Укрімпекс" Валерій Попов.
"Ці двигуни могли потрапити до КНДР лише через Росію, чим Росія порушила сертифікат кінцевого користувача, який підписують на всю продукцію ВПК під час експорту та реекспорту. Коли підписували Будапештський меморандум, ракети або передавали Росії, або знищували під контролем США. Двигуни частково залишилися. Крім Росії Україна не мала права нікому їх постачати", - сказав експерт.
За словами Валерія Попова, ані КНДР, ані Росія не могли виробити такі двигуни самостійно навіть за умови наявності української технічної документації.
"Якщо двигуни вірно ідентифікували, я на 99% вірю, що вони українського виробництва, тому що в Росії такі двигуни не могли якісно зробити попри те, що в них була вся документація. У них дуже великі проблеми з технологічною дисципліною та рівнем технологій. У цьому вони завжди поступалися українцям. Північна Корея ці двигуни сама виробити не могла. В ракетній сфері з КНДР ми не спілкувалися", - додав експерт.
Попов також наголосив, що на відміну від Росії Україна не має спільного кордону з КНДР і жоден перевізник не ризикнув би переправляти ракетні технології через чужі кордони до підсанкційної країни.