Українські спортсмени не зможуть почуватися у безпеці, якщо десь поряд будуть представники країн-агресорок. Про це сказав Міністр молоді та спорту України, президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт в інтерв'ю французькому виданню RFI, коментуючи недопуск спортсменів з росії та білорусі до Європейських ігор у Польщі, передає Урядовий портал.

Він зазначив, що найтитулованіші російські спортсмени мають військові звання, грають за військові клуби та підтримують війну росії проти України.

«Усі, з ким я зустрічався на Європейських іграх, — солідарні з нами та Олімпійською хартією. Тобто країни-агресорки повинні бути позбавлені можливості брати участь у міжнародних змаганнях, адже подібні змагання — це привілей, а не право. Ми не можемо наражати своїх спортсменів на небезпеку», — наголосив Вадим Гутцайт.

Міністр розповів, що триває робота зі спортивними федераціями та міжнародною дипломатією щодо недопущення представників рф та рб до міжнародних спортивних змагань, у тому числі під нейтральним прапором.

«За всіма цими напрямками триває робота, але про її результати ми зможемо сказати дещо пізніше. Поки можу сказати одне: на порядку денному МОК немає питання повернення російських та білоруських спортсменів. Жодних рішень поки немає. Робота триває», — підкреслив Міністр.