Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості України й Міністерством промисловості та технологій Турецької Республіки у сфері стратегічних галузей промисловості підписаний у межах робочого візиту Президента України Володимира Зеленського до Турецької Республіки. Про це повідомляє Урядовий портал.

Документ передбачає співпрацю у стратегічних галузях промисловості та технологій між компаніями двох держав, а також підтримку впровадження наявних і започаткування нових проектів у цих сферах.

Підписали Меморандум у присутності президентів України та Туреччини Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін і Міністр промисловості та технологій Туреччини Мехмет Фатіх Каджир.

За словами Олександра Камишіна, одним з ключових напрямків співпраці є розвиток потужностей і можливостей виробництва різних типів БпЛА.

Також Меморандумом передбачені напрямки співпраці у дослідженні й розробці в галузі автономних систем, космосу та в інших технологічних секторах стратегічних галузей промисловості двох країн.