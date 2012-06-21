Уперше в Україні для військовослужбовців молодшого офіцерського складу і сержантів, які обіймають командні посади сержантського складу у Збройних силах, на базі навчально-наукового центру міжнародної миротворчої діяльності Національного університету оборони України імені Івана Черняховського проводять академічний курс професійної військової освіти. Заняття розраховано на представників Повітряних сил ЗСУ. Про це йдеться в інформаційному повідомленні прес-служби Міністерства оборони.
Оборонне відомство України приділяє особливу увагу підготовці професійного сержантського і старшинського складу ЗСУ. До навчання залучають іноземних спеціалістів провідних країн та країн — членів НАТО, адже вони мають великий досвід створення й розвитку сержантського корпусу.
За словами інструктора Інтер’європейської академії Повітряних сил США старшого мастер-сержанта Джозефа Роббінса, головна мета — навчити військовослужбовців навичок критичного мислення, командної роботи та лідерства, нових методів розв’язання проблем, управління і мотивації підлеглого особового складу.
Двотижнева програма складається з теоретичних і практичних занять, під час яких військові розвивають лідерські якості, вивчають власну особистість та вчаться командної роботи. Слухачі також опановують уміння долати стрес, концентрувати увагу, ефективно виконувати повсякденні завдання.
— Усе, що вони отримають на цьому курсі, зможуть застосовувати не лише у своєму військово-професійному середовищі, кар’єрі, а й в особистому житті. Сподіваюся, цей курс допоможе їм краще зрозуміти себе та інших, досягати певних цілей, — наголосив інструктор Між’європейської академії Повітряних сил США мастер-сержант Джесі Кук.
Унікальність курсу полягає у формуванні більш відповідального ставлення і довірчих стосунків між офіцерським і сержантським складом Повітряних сил, що поліпшить ефективність виконання повітряних операцій.
Здобуті знання та уміння за сучасними стандартами провідних країн і держав — членів Альянсу нададуть змогу військовослужбовцям якнайшвидше розвинути лідерські якості професійного військового. Новітня методика проведення занять дасть змогу якісніше проводити підготовку підлеглого особового складу.
Висловлюючи думку слухачів курсу, головний старшина Повітряних сил ЗСУ старший прапорщик Олег Рудюк зазначив, що необхідно й надалі продовжувати обмін нестандартними новітніми для Збройних сил підходами щодо професіоналізації українського війська.
Марина ВОЛОШИН
для «Урядового кур’єра»