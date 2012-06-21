В Україні офіційно зареєстровано Міжнародну асоціацію виробників гречки. Про це повідомляє SuperAgronom.com з посиланням на одного із засновників асоціації —директора СТОВ «Перемога» Фастівського району на Київщині Миколу Малієнка.
«Задача новоствореної асоціації, на думку її співзасновника, полягає в сприянні поглибленню зв'язку між виробництвом та селекцією гречки, розробці нових інтенсивних технологій виробництва, зокремаорганічних. Директор господарства стверджує, що ніколи не варто проводити десикацію гречки, як роблять це зараз — залишки пестицидів у продукції можуть змусити покупців відмовитись від такої гречки. Натомість слід проводити скошування рослин у валки та роздільне збирання», —йдеться в повідомленні.
Пан Малієнко переконаний, що гречка українськими аграріями недооцінюється, хоча в ній мають зацікавленість не тільки українські споживачі — хочуть придбати урожай для переробки навіть підприємства з Японії.
«Рівень продуктивності понад 30 ц/га переводить гречку у розряд надприбуткових культур із рентабельністю понад 200%», — зазначив він.
За словами пана Малієнка, торік в Україні збирали в середньому 33,6 ц/га цієї сільгоспкультури. Максимальна ж урожайність гречки в країні становила 42,6 ц/га.
У 2016 році ціни на гречку в Україні досягли рекордно високої позначки —50 гривень за кілограм. При цьому середня ціна, за інформацією Держслужби статистики, зросла до 35,6 грн за кілограм.
Урожай гречки в 2016 році склав 128 тисяч тонн, що на 24% менше, ніж в 2015 році. Це найнижчий показник за всю історію незалежності України.