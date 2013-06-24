Вітчизняні виробники здатні виготовляти значну кількість техніки та обладнання, що необхідна для гуманітарного розмінування України. Про це зазначила Перший віце-прем’єр-міністр України - Міністр економіки Юлія Свириденко під час наради урядовців з представниками компаній-виробників техніки та обладнання для розмінування, зокрема ПК «Пожмашина», Науково-виробничого об'єднання «Практика», АТ «Черкаський автобус», ТОВ »Українська бронетехніка», ДП «Харківський завод спеціальних машин». Про це повідомляє Урядовий портал.

«Вітчизняні виробники мають спроможності, щоб виготовляти необхідну для розмінування техніку та обладнання з високим ступенем локалізації виробництва в Україні. Здатні випускати за рік сотні одиниць машин та іншого обладнання, для знищення або перевезення вибухонебезпечних предметів, транспортування саперних розрахунків, виготовляти запчастини та переобладнувати цивільну будівельну техніку під потреби з розмінування. Ми налаштовані максимально використати можливості українських виробників з виготовлення таких машин та обладнання», - зазначила Юлія Свириденко.

Зокрема, представники виробників машин та обладнання з розмінування повідомили про готовність випускати на рік кілька десятків піротехнічних машин важкого типу з ступенем локалізації від 15% до 50%, до тисячі автомобілів для перевезення протимінних команд, машини для транспортування вибухонебезпечних предметів, вантажні авто, броньовані навантажувачі, до 5 одиниць на місяць машин для підготовки ґрунту для розмінування.

Юлія Свириденко також зазначила, що в серпні Уряд розпочинає роботу над підготовкою проекту бюджету на наступний рік і буде закладати в нього фінансування відповідної бюджетної програми щодо закупівлі у вітчизняних виробників техніки для забезпечення потреб розмінування території країни.

У ході зустрічі також обговорювались питання пришвидшення сертифікації спеціальних машин з механізованого розмінування, переобладнання окремих зразків будівельної техніки під машини з розмінування та терміни постачання готової продукції державним замовникам.

Нагадаємо, через військову агресію рф понад 174 тисячі квадратних кілометрів України можуть бути потенційно забрудненими вибухонебезпечними предметами. Вже цього року Україна налаштована обстежити, розмінувати та повернути в експлуатацію до 35% земель сільгосппризначення зі 470 тисяч га, визначених для першочергового розмінування.