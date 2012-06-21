9 липня в Івано-Франківську відбувся матч-відповідь фіналу жіночої волейбольної Євроліги, в якому Україна повторно обіграла Фінляндію з рахунком 3:1.
Для завоювання титулу українські волейболістки мали виграти всього два сети. У першій партії цього зробити не вдалося. Але далі господарки майданчика помітно додали і таки домоглися свого – рахунок став 2:1.
Збірна України достроково завоювала титул. У четвертій партії українки діяли дуже спокійно і розслаблено, розуміючи, що перемога в турнірі вже в них в кишені. Не особливо чинили опір і фінки – 25:16. Перемогу в матчі також відсвяткувала Україна.
Тепер збірна України отримала право зіграти в Світовій лізі наступного сезону.
ЄВРОЛІГА: ФІНАЛ:
Україна - Фінляндія - 3:1 (17:25, 25:23, 27:25, 25:16)
Перший матч - 3:1.