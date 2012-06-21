Заступник міністра фінансів Юрій Буца назвав основних покупців, які придбали євробонди України.
Так, за словами чиновника, основними покупцями нових 15-літніх єврооблігацій України на $ 3 мільярди стали інвестори з США (46%) і Великобританії (36%), – повідомляє Дзеркало Тижня.
«Фінальна алокація відбулася серед близько 300 інвесторів, з яких 78% – asset managers, 15% – хедж фонди. 46% алокации – інвестори з США, 36% – Великобританія, 16% – континентальна Європа», – повідомив чиновник.
Заступник голови Мінфіну додав, що пікова сума заявок в книзі склала $ 9,5 млрд від близько 350 інвесторів.
Буца також уточнив, що допомогу в розміщенні єврооблігацій Україні надали юридичні компанії Avellum, White&Case, Саєнко Харенко, Latham&Watkins, а також інвестиційні компанії Rothschild і FinPoint.
Нагадаємо, раніше у проекті закону України «Про державний бюджет України на 2018 рік», передбачили значне збільшення видатків на покриття держборгу.