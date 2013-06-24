В Україну доставили перший комплекс управління та чотири безпілотники Fly Eye. Вже завтра вони вирушать на передову для підсилення ЗСУ. Віце-прем’єр-міністр – Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров та голова Держспецзв’язку Юрій Щиголь розповіли про специфіку Fly Eye та інших коптерів, які закуповують у межах проекту «Армія дронів». А також презентували БПЛА українського виробництва «Скіф», «Скайтон» та «Укрджет», які потенційно теж зможуть закуповувати для Армії дронів. Про це повідомляє Урядовий портал.

Усього на Армію дронів зібрали більше 751 млн гривень через платформу UNITED24. На перші 260 млн із цієї суми уклали контракти на закупівлю двох станцій управління та 20 безпілотників Fly Eye, 78 мультикоптерів Matrice, а також двох наземних систем для 20 ударних дронів-камікадзе Warmate.

Це високотехнологічні безпілотники, які допомагають відстежувати дії ворога, змінювати воєнні стратегії, а головне – зберегти якомога більше життів військових і цивільних.

«Я переконаний, що у майбутньому перевага армії полягатиме не у великій кількості живої сили. А в технологіях та вмінні їх використовувати. І завдяки Армії дронів наші військові доводять це щодня своїми результатами на фронті. Ми продовжимо масштабувати цей проект. Зараз проводимо переговори про подальші закупівлі потужних безпілотників з українськими та міжнародними виробниками», – сказав Михайло Федоров.

Дрони Fly Eye розвивають швидкість до 160 кілометрів на годину. Їх можна запускати з руки, і це значна перевага, адже не завжди є можливість стартувати з пускової установки. Вони сумісні із західними ракетно-артилерійськими установками, де використовується автоматизована система керування вогнем. Це дає можливість ефективно визначати цілі.

Matrice працюють на штучному інтелекті, а їхні тепловізори, що фокусуються на цілях, можуть точно визначати потенційну небезпеку. Warmate має повністю автономну систему ураження, яка працює за концепцією «вистрілив і забув». Цей дрон може працювати по різних типах цілей: піхота, укриття, бункери або легкі схованки.

«Держспецзв’язку проводить закупівлі коптерів, які допомагатимуть нашій армії протистояти окупантам. Уже підписано угоди на придбання DJI Matrice, а також безпілотників Fly Eye та станцій управління ними. І це лише початок. Ми не зупинимо роботи, доки не досягнемо головної мети — перемоги над ворогом», – зазначив Юрій Щиголь.

Через платформу UNITED24для Армії дронів загалом донейтили із 74 країн світу. Найбільша кількість пожертв з України, США, Канади, Великої Британії, Німеччини, Ірландії, Франції, Швейцарії, Австралії, Ізраїля. Також у межах Армії дронів є можливість пожертвувати власний коптер для ЗСУ.