В Іспанії в місті Daya Vieja (провінція Alicante) між Фондом Ігоря Бєланова та мером Rafa Vives було підписано угоду про відкриття навесні 2018 року спортивно-футбольного табору Camps Teens для дітей від 8 до 18 років.
Займатися з дітьми будуть тренери команд іспанської La Liga. Уже є домовленості з дитячими школами клубів LaLiga про спільні турнірах між учням.
«Взяти участь в навчанні і збори зможуть всі охочі і перспективні футболісти. Для талановитих дітей з України шукатимемо спонсорів і меценатів », - повідомив Ігор Бєланов на своїй сторінці в Facebook.