1000 українських жінок зможуть пройти безоплатне навчання у сфері креативних та IT-індустрій. Проєкт реалізує Projector Foundation за фінансової підтримки Європейського Союзу та інформаційного сприяння Мінекономіки.

Проєкт спрямовано на здобуття професійних навичок та підтримку кар’єрних можливостей жінок протягом року. Projector Foundationоголосив першу хвилю набору на онлайн-навчання. До участі запрошують безробітних переселенок та внутрішньо переміщених жінок віком від 18 років. Для реєстрації достатньо документа, що засвідчує статус переміщеної особи відповідно до країни, в якій перебуває жінка, або підтверджує статус внутрішньо переміщеної особи (довідка ВПО).

«Підтримка жіночого лідерства та боротьба з гендерним розривом в оплаті праці — важливий пріоритет у роботі Міністерства економіки. В середньому жінки працюють безкоштовно 6,5 року впродовж життя саме тому, що отримують меншу оплату, аніж чоловіки. Ми прагнемо до 2030 року знизити гендерний розрив в оплаті праці з 18,6% до 13,6%. Для цього працюємо і над стратегією подолання гендерного розриву в оплаті праці, і над можливостями створювати власну справу чи здобувати новий фах. Радіємо, що ці зусилля підтримують партнери. Саме безробіття та низька оплата праці часто стають одними з ключових викликів для жінок, які втікають від війни у безпечніші регіони чи країни. Наша мета — спільними зусиллями зробити так, щоб вони відчували, що не самі, що підтримка доступна», — каже перший віцепрем’єр міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

Навчальна ініціатива для українок, які вимушено переїхали всередині України чи за кордон — наймасштабніший проєкт Projector Foundation. «Ми хочемо допомогти тим жінкам, хто через війну опинився у складній ситуації та шукає освітніх можливостей у креативних та IT-індустріях. Неважливо, який досвід у вас за плечима та куди закинула війна. Усе, що має значення, — це ваша віра у свої сили, сміливість починати все спочатку, рішучість ставити цілі та боротися за нове майбутнє з якісною освітою і кар’єрними можливостями», — зазначила CEO Projector Foundation Тетяна Фіщук.

Податися на навчання, що стартує в листопаді, можна за такими напрямами: Graphic Design Beginning (2 групи по 20 осіб, 3 місяці), Illustration Beginning (1 група, 20 осіб, 3 місяці), Motion Design Beginning (1 група, 20 осіб, 3 місяці), IT Project Management (1 група, 20 осіб, 3 місяці),Facebook & Instagram Targeting (2 групи по 25 осіб, 2 місяці),SEO Beginning (1 група, 20 осіб, 2 місяці), Golang Beginning (1 група, 20 осіб, 3 місяці), Python Beginning (3 групи по 20 осіб, 3 місяці), QA (3 групи по 20 осіб, 4 місяці),SMM for business (1 група, 20 осіб, 2 місяці),Web Design Beginning (1 група, 33 особи, 3 місяці), UX Design Beginning (1 група, 30 осіб, 3 місяці), Mobile Apps Design (1 група, 30 осіб, 2 місяці).

Заявки на першу хвилю приймають до 14 листопада 2023 року.

Структура курсів дає змогу не лише здобути теоретичну базу знань, а й закріпити набуті навички на практиці. Протягом навчання студентки працюватимуть над кейсами реальних замовників, а по його завершенні матимуть сертифікат і готовий проєкт для портфоліо.

У межах навчання передбачено HR-підтримку. Учасниці навчальної програми Projector Foundation підготують свої резюме разом з HR та будуть готові розпочати кар’єру в креативному / IT-секторі. Студенткам надано доступ до Projector Library — найбільшої онлайн-бібліотеки з більш ніж 640 лекціями від експертів з українських та світових компаній. Окрім цього, у випускниць курсів буде доступ до сервісу LEZO — це інструмент, який допомагає студентам знайти свого потенційного працедавця з огляду на навички та потреби обох сторін.

Джерело: Міністерство економіки України