Українська команда ICM (Iron Custom Motorcycles), яка вперше брала участь у «Тижні швидкості» на дні американського солоного озера Бонневілль, змогла встановити новий світовий рекорд зі швидкості на мотоциклі власної конструкції.
Український байк Inspirium з двигуном 350 см³, підготовлений в харківській студії ICM, зміг промчати дном солоного озера Бонневілль зі швидкістю 99,764 миль/год, повідомляє AUTO-Consulting.
Команда ICM виступала на мотоциклі власної конструкції Inspirium, з об'ємом двигуна 350 см³ в класі (350 APS-VG. Вантажні мотоцикли з обтічником і з об'ємом двигуна до 350 см³ до 1955 р.в.). Вчора український байк зміг розвинути 99,197 миль/год, а сьогодні зміг поліпшити результат до позначки 99,764 миль/год (
Це виявилося краще рекорду 2013 року, який було встановлено також на цьому озері.
ДОВІДКА «УК»
Озеро Бонневілль у США - це своєрідна Мекка для любителів швидкості.
У 2017 році, вперше в історії, підкорювати сіль Бонневіллю вирушило одразу три українські команди.