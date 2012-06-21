Один з вітчизняних розробників сучасної техніки незабаром презентує новинку – броньовик «Отаман 6х6», який стрілятиме артилерійськими снарядами.
«Отаман 6х6» – це розробка Науково-виробничого об’єднання «Практика». Незабаром її мають презентувати на всеукраїнській виставці «Зброя та безпека». Вже відомі деякі деталі про цей експонат: він важить 16 тонн, вміщає 10 чоловік екіпажу та водій. У кормі броньовика знаходиться апарель, через яку висаджуються десантники.
Повідомляється, що бронетранспортер можна оснастити додатковою бронею та озброєнням, якщо в тому виникне необхідність. Розробники зробили акцент на трьох параметрах: максимальна захищеність у поєднанні з мобільністю та вогневою потужністю. Броньових призначений для морської піхоти чи тих підрозділів армії, які під час виконання бойових завдань долатимуть водні перешкоди.
«Фактично це перша платформа 6х6, яка розроблена та представлена в Україні вітчизняною компанію як завершений зразок для створення на його базі цілої лінійки бойових машин та машин забезпечення», – йдеться в описі видання «Зброя України».
Військові експерти вже встигли оцінити «Отамана». Хоча на презентованому фото башня броньовика накрита брезентом, вони припускають, що там міститься артилерійська установка, можливо, прототип радянської гаубиці «Гвоздика».