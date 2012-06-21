Кабінет Міністрів підтримав пропозицію Міністерства закордонних справ створити Український інститут — інституцію з презентації України за кордоном.
Публічна й культурна дипломатія як складові м’якої сили держави стають дедалі важливішим інструментом державної політики України в реалізації пріоритетних зовнішньополітичних завдань, зміцненні національної безпеки, формуванні позитивного міжнародного іміджу держави та її інтеграції у європейський простір. Тож створення у сфері управління МЗС державної установи «Український інститут» — важливий крок для захисту інтересів нашої держави.
На інститут буде покладено такі завдання: презентація та просування іміджу України у світі, сприяння міжнародним обмінам та інтеграції України у світовий культурний контекст, популяризація української мови і культурного продукту за кордоном, поширення там інформації про наш науковий, освітній, туристичний потенціал тощо.
Мета створення інституту — розуміння сучасної України і зростання довіри до неї в міжнародному інтелектуальному й культурному середовищі. «Це ідентифікація України — що є Україна для пересічного голландця, грека чи бразильця, з чим вона асоціюється і, звичайно, привабливість нас як країни — практична, туристична, інвестиційна. Це сприятиме інтеграції у контекст не лише мистецтва і культури, а й науки, освіти, багатьох інших напрямів», — цитує прес-служба МЗС слова керівника відомства Павла Клімкіна.
Інститут буде афілійованою з МЗС установою, яка стане самостійною у визначенні змістового наповнення роботи. Контроль за роботою Українського інституту, визначення засад і пріоритетів здійснюватиме наглядова рада. Фінансуватимуть інститут із державного бюджету, за рахунок благодійних внесків і донорської допомоги.
Павло Клімкін наголосив, що створення цієї інституції й її подальша робота мають базуватися на інклюзивному підході — залученні широкого кола учасників від держави, громадського сектору, бізнесу, експертів з-за кордону, діаспори.
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