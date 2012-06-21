Кліп гурту Zapaska на пісню «Запитайся» став найкращим на Міжнародному фестивалі анімації в Косово. Створив це відео український ілюстратор Олег Щерба, який і отримав нагороду, йдеться на офіційному сайті конкурсу Anibar Animation Festival.
«Ця графічно цікава і прекрасно синхронізована з музикою анімація, дозволила нам сидіти і насолоджуватися. Розумний підхід до графічного дизайну дарує п'янкий досвід, використовуючи кожен дюйм в кадрі і навіть за його межами»,– розповіло журі фестивалю.
Журі фестивалю обирали найкращі роботи в чотирьох номінаціях: Міжнародний конкурс, Студентський конкурс, Балканський конкурс та Конкурс музичних відео.