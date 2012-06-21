Через анексію Криму та втрату однієї з основних телерадіовеж у Красноперекопську Херсонська область постала перед проблемою захоплення частот агресором та інформаційних атак. З метою вирішення цієї проблеми облдержадміністрація спільно з Національної радою України з питань телебачення та радіомовлення реалізували перший етап Стратегії розвитку телерадіомовлення в Херсонській області та організації мовлення на територію Криму на 2016-2017 роки. Завдяки цим діям відновлено радіосигнал національного мовника на територію Генічеського, Чаплинського, Каланчацького та Новотроїцького районів, на територію Криму, включаючи Джанкойський, Красноперекопський райони та частково м.Сімферополь.
Тож понад 150 тисяч мешканців Херсонщини та 550 тисяч мешканців Кримського півострова знову отримали змогу слухати національне та регіональне радіо. Сигнал розпочали транслювати з новозбудованої вежі в с. Чонгар Генічеського району, завершення якої відбулося в лютому 2017 року. У 2017-му році буде реалізовано другий етап Стратегії, в рамках якого планується відтворити нові радіочастоти національного мовника, які зараз прораховуються Нацрадою України з питань телебачення та радіомовлення.