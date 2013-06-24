Під час робочого візиту першої леді України Олени Зеленської до Оттави було підписано ще один меморандум про медичне партнерство між канадським та українським медзакладом. Відтепер український Центр психічного здоров’я та реабілітації «Лісова поляна» має побратима в обличчі Інституту ветеранів та їх сімей «Атлас» (Atlas Institute for Veterans and Families). Обидва медзаклади спеціалізуються у напрямі психічного відновлення та реабілітації військових. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Тепер «Лісова поляна» матиме партнера в Канаді задля надважливої справи – відновлення наших ветеранів. Впевнена: разом українські та канадські фахівці не лише повернуть здоров’я багатьом пацієнтам, а й проведуть низку наукових досліджень, які просунуть усю світову медицину до кращої допомоги всім, хто її потребує», — розповіла Олена Зеленська.

Міжнародне медичне партнерство — ініціатива, яку ми започаткували нещодавно під патронатом Саміту перших леді та джентльменів. Програма сприяє розвитку безпосереднього співробітництва між українськими та іноземними медзакладами.

«Програма міжнародного медичного партнерства — це своєчасна та потужна підтримка українських лікарень. Вона мотивує наших лікарів не лише продовжувати щоденно рятувати постраждалих внаслідок війни, але й працювати на майбутнє над розвитком якісної та сучасної медичної системи. Ця глобальна мережа, до якої приєднується все більше і більше іноземних партнерів, є тим фундаментом, який дозволить відбудувати українську систему охорони здоров’я краще, ніж було», — зазначила заступник Міністра охорони здоров'я України з питань євроінтеграції Марина Слободніченко.

Укладений меморандум про медичне партнерство є дуже актуальним для України, адже канадські фахівці спеціалізуються безпосередньо у сфері психічного здоров’я ветеранів й ділитимуться своїм досвідом доказових практик з відновлення психічного здоров’я та повернення до повноцінного життя військових і їх родин.

«Наші спільні зусилля з інститутом «Атлас», знання та досвід зміцнять психічне здоровʼя українських ветеранів та членів їх сімей. Це наш спосіб подякувати їм за їхню службу», — зазначила директора центру «Лісова поляна» Ксенія Возніцина.

В рамках співпраці між канадським та українським медзакладами передбачається обмін досвідом та знаннями у сфері психічного здоров’я і реабілітації ветеранів, адаптація та спільний розвиток інформаційних ресурсів з психічного здоров’я та добробуту ветеранів і їх родин, навчання фахівців, налагодження наукової співпраці та проведення спільних досліджень. Крім того, партнерство передбачає консолідацію зусиль для деінституціоналізації спеціалізованої психіатричної допомоги в Україні відповідно до найкращих міжнародних підходів.

Нагадаємо, цьогоріч в рамках Третього саміту перших леді та джентльменів відбувся Сателітний саміт міністрів охорони здоров’я різних країн. В рамках саміту було укладено 25 угод про міжнародне медичне партнерствоміж українськими та іноземними медзакладами з різних куточків світу: Франції, Литви, Латвії, Молдови, Північної Македонії, Польщі, Австрії, Данії, Естонії, Ірландії, Швеції, Іспанії, Канади, Ізраїлю та Нідерландів.