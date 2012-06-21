Державне підприємство «Антонов» візьме участь у 52-му міжнародному аерокосмічному салоні InternationalParisAirShow, який пройде в Ле Бурже у період з 19 по 25 червня.
Про це повідомляє прес-служба компанії.
«Антонов» вперше на міжнародному рівні представляє літак Ан-132Д, який є прототипом перспективного багатоцільового транспортного літака Ан-132. Цей проект реалізується ДП «Антонов» спільно з партнерами з Королівства Саудівська Аравія: King Abdulaziz City for Science and Technology (KACST) і Taqnia Aeronautics Company», – йдеться в повідомленні.
Зокрема, Ан-132Д буде представлений у програмі демонстраційних польотів виставки 19 і 21 червня, а також на статичній стоянці.
20 червня відбудеться презентація літака для співробітників ЗМІ, акредитованих на авіасалоні.
ДОВІДКА «УК»
Ан-132 – легкий багатоцільовий транспортний літак, призначений для перевезення широкого асортименту вантажів масою до 9,2 тонн на близько-і середньомагістральних маршрутах.
Він також зможе виконувати повітряне десантування вантажів на парашутних платформах і парашутистів, перевозити людей, транспортувати хворих і поранених в умовах надзвичайних ситуацій
Ан-132-заміна транспортного літака Ан-32. Новий літак відрізняється рівнем техніко-економічних і експлуатаційних характеристик: збільшеною на 23% вантажопідйомністю, більшою в 2,75 рази дальністю польоту при перевезенні 6 тонн вантажу, високою паливною ефективністю, низьким рівнем шуму та емісії.