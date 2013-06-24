Міністр енергетики України Герман Галущенко взяв участь у третьому засіданні Координаційного комітету Програми українсько-данського енергетичного партнерства. Засідання відбулось за участі Надзвичайного і Повноважного Посла Данії в Україні, співголови Координаційного комітету Оле Егберга Міккельсена. Про це повідомляє Урядовий портал.

Під час засідання представлено результати попереднього етапу реалізації Програми українсько-данського енергетичного партнерства, а також затверджено робочу програму на наступні 12 місяців, до кінця серпня 2024 року.

Очільник Міненерго відзначив ефективність співпраці на рівні Програми українсько-данського енергетичного партнерства та подякував Данії за підтримку енергетичного сектору України як у вигляді матеріальної, так і фінансової допомоги.

«Данія стала першим донором Фонду підтримки енергетики України, показавши приклад іншим країнам. Ми дякуємо вам за цю підтримку, а також інші проекти співпраці, які втілюються у рамках нашого партнерства», - зазначив Герман Галущенко.

Міністр наголосив, що Україна зацікавлена у вивченні і залученні данського досвіду і технологій для прискорення зеленого переходу, зокрема розвитку потенціалу вітрової, а також сонячної і гідрогенерації. Крім того, важливим напрямком співпраці є розвиток енергоефективності і прискорення інтеграції українського енергетичного ринку з європейським.

Також під час засідання учасники обговорили проекти з децентралізації електрогенерації, яка матиме важливе значення під час наступного опалювального сезону. Очікується, що він знову проходитиме під прицільними ворожими атаками на обʼєкти енергетичної інфраструктури.

Окремо Герман Галущенко подякував Данії за співпрацю у відновленні критичної інфраструктури прифронтової Миколаївщини, зокрема для забезпечення теплопостачання.

Посол висловив готовність Данії і надалі підтримувати український енергетичний сектор у процесах відновлення й модернізації та досягнення цілей зеленого переходу.