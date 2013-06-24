Українські виконавці на провідних музичних шоукейсах, українські продюсери та фільми на топових кінофестивалях світу, промоція українського театру та літератури, відзначення 100-ліття американської прем’єри «Щедрика» в Нью-Йорку, співпраця з ключовими музеями, донесення до світу правди про російсько-українську війну – що тут спільного? Український інститут, який вже 5 років опікується культурним позиціонуванням України у світі та формуванням позитивного міжнародного іміджу країни засобами культурної дипломатії. Про це повідомляє Урядовий портал.

Український інститут був заснований у 2018 році на хвилі суспільно-політичних перетворень, спричинених Революцією Гідності. Наскрізними в діяльності установи є виклики російсько-української війни, формування нової політичної і культурної ідентичності України, здобутки громадянського суспільства.

«Коли МЗС створювало Український інститут п’ять років тому, було розуміння, що культурна дипломатія надзвичайно важлива для зовнішньої політики. Українська культура та мистецтво завойовують серця людей по всьому світу, формують уявлення про українців, розповідають про те, ким ми є. Сьогодні, під час геноцидної війни росії проти України, збереження та просування нашої ідентичності стало ще важливішим. Як нова інституція Український інститут успішно подолав найважчий етап становлення, перші п’ять років. Я переконаний, що надалі його результативність та вплив лише зростатимуть», – підкреслив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За п’ять років Український інститут реалізував 430 культурних подій і проектів у 87 країнах. Серед них – численні виставки, кінопокази, концерти, театральні вистави, конференції, публічні дискусії, комунікаційні кампанії, а також Сезон культури Велика Британія/Україна 2022 та Двосторонній рік культури Україна-Австрія 2019. Загалом події Українського інституту відвідали майже 2 мільйони людей, а охоплена аудиторія склала понад 752 мільйони.

«Я хочу подякувати команді Українського інституту, що вже 5 років професійно та системно представляють українську культуру за кордоном. Цей період був надзвичайно турбулентним та складним, проте саме завдяки зусиллям стабільних постмайданих інституцій, яким є Український інститут, вдалось реалізувати яскраві проекти, захищати щодня нашу ідентичність, протидіяти російській агресії, творити сенси та робити максимум для нашої перемоги. Від імені Наглядової ради маю честь бути учасницею надзвичайних та історичних змін, які творить Український інститут», – зазначила голова Наглядової ради Українського інституту Юлія Сінькевич.

Український інститут впроваджує довгострокові програми для митців, культурних менеджерів та для підтримки проектів у різних секторах: виставок сучасного українського мистецтва (Visualise), участі театральних фахівців у міжнародних подіях (Perspective), промоції українського кіно (proMOTION), представлення музикантів на іноземних фестивалях і концертних майданчиках (Extra Sound), підтримки українських студій у світі (програма імені І. Лисяка-Рудницького) тощо. Український інститут спільно з партнерами заснував премію для перекладачів з української мови на мови світу Drahomán Prize, а премію Women in Arts, яка відзначає досягнення жінок в українській культурі.

Для привернення уваги до руйнувань росією української культурної спадщини Український інститут запустив кампанію «Листівки з України», яка охопила понад 70 мільйонів іноземців. Її голосами стали британський актор Гʼю Бонневіль, литовська співачка Моніка Лу, адміністратор USAID Саманта Пауер. Культовий режисер Мартін Скорсезе та голлівудська акторка українського походження Віра Фарміга стали ведучими концерту з нагоди 100-річчя прем’єри «Щедрика» в нью-йоркському Карнегі-Холі, який переглянули онлайн понад 80,000 людей.

Для представлення української кухні як культурного надбання і частини нематеріальної спадщини України Український інститут створив книгу «UKRAINE. Food & History», яка сьогодні доступна пʼятьма мовами. Український інститут запустив три онлайн-курси іноземними мовами: «Україна: історія, культура та ідентичності», ознайомчий курс про минуле і сьогодення Криму Crimea: History and People та курс про історію української культури.

«Системна і послідовна політика культурної дипломатії критично важлива для перемоги і добробуту України. Саме через культуру ми можемо розповідати світові правду про своє минуле, теперішнє і майбутнє, відстоювати своє право на культурний суверенітет. Переконаний, що п’ять років роботи Українського інституту змінили ставлення іноземців до України і започаткували стійкі зв’язки між людьми та інституціями з багатьох країн. Дякую усім нашим партнерам у 26 країнах світу та надзвичайно професійній і відданій команді УІ», – коментує генеральний директор Українського інституту Володимир Шейко.

У своїй діяльності Український інститут спирається на актуальні, перевірені, науково обґрунтовані дані. За п’ять років установа здійснила 20 аналітичних досліджень, зокрема про сприйняття України за кордоном, осередки українських та кримськотатарських студій у світі, а також дослідження стратегій культурної дипломатії росії. Український інститут активно працює з темою Криму: покази документального перформансу «Крим, 5 ранку» у Лондоні, Варшаві, Берліні, Кельні та Києві, культурна програма установочного саміту Кримської платформи; VR-проект «Рідний Крим», завдяки якому можна поглянути на визначні місця Криму очима відомих людей, які не можуть потрапити додому через тимчасову окупацію Криму росією.

Повномасштабна війна росії проти України вкотре довела, що культурна дипломатія є одним із чинників національної безпеки. Упродовж 2022-23 рр. левова частка проектів Українського інституту була присвячена інформуванню іноземців про передумови та обставини війни, спростовуванню упереджень, стереотипів та російської дезінформації. У 2023 р. Український інститут відкрив перше закордонне представництво у Німеччині і готує запуск другого представництва у Франції.

Український інститут дякує Збройним силам України за можливість працювати та розповідати світові про Україну та її культуру.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Про це повідомляє на сторінці фейсбук Генеральний штаб ЗСУ.

Про це повідомляє пресцентр МЗС.

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