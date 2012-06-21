Президент Петро Порошенко підписав указ про нагороду пілота Олександра Акопова орденом «За мужність». Українець посадив аварійний літак у складних погодних умовах в аеропорту Стамбула. Професійні дії Олександра Акопова, який працює пілотом на рейсах турецької компанії AtlasGlobal, врятували життя 121 пасажира і шістьох членів екіпажу. Про це повідомляє департамент прес-служби АП. В указі йдеться, що Олександра Акопова відзначено високою державною нагородою за мужність і самовідданість, виявлені під час виконання службового обов’язку, і високий професіоналізм.
Петро Порошенко особисто зателефонував Олександрові Акопову і подякував за його вчинок. «Завдяки вашому над?високому професіоналізму та нечуваній витримці 121 пасажир і 6 членів екіпажу відтепер можуть святкувати свій другий день народження. Україна пишається такими синами», — наголосив Президент під час розмови. Він пообіцяв особисто вручити нагороду під час перебування Олександра Акопова в середині серпня в Україні.
Пілот розповів Президентові подробиці інциденту і запевнив, що, попри пережиту над?звичайну ситуацію, перебуває в хорошому настрої й готовий далі виконувати свої обов’язки.
Літак Airbus A320 турецької авіакомпанії Atlasglobal, пілотом якого був Олександр Акопов, прямував за маршрутом Стамбул — Ерджан (Північний Кіпр) і на висоті понад тисяча метрів потрапив у грозу. Велетенський град пошкодив носову частину літака і скло в кабіні пілотів. Екіпаж ухвалив рішення негайно повертатися в аеропорт Стамбула. Капітанові довелося саджати літак майже наосліп — видивляючись злітну смугу через бічну кватирку кабіни. За словами очевидців, коли Олександр Акопов здійснив екстремальну посадку, йому аплодував весь аеропорт, а пілоти інших літаків підходили, щоб потиснути руку.
У коментарі ТСН Олександр Акопов заявив, що літає вже 30 років, і назвав свої дії звичайною професійною діяльністю. Провідні турецькі ЗМІ написали про українського пілота, зазначаючи, що він пройшов найліпшу пілотну школу за часів Радянського Союзу саме в Україні, налітавши 13 908 годин.
Оксана КРАМАРЧУК
для «Урядового кур’єра»