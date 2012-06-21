Погода у вівторок, 25 липня, по всій Україні буде спекотною. Температура повітря підніметься до +32, а місцями – до +34 градусів. Дощі з грозами пройдуть лише в західних областях, на решті території – без опадів.

Як повідомляє синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook, 25 липня Україна буде однією з найспекотніших країн Європи.

У більшості областей температура повітря підніметься до +27...+32, на півдні до +34. Лише в західних областях буде на кілька градусів свіжіше – до +24...+27 градусів. На заході пройдуть місцями дощі з грозами. На решти території – без опадів.

За прогнозами синоптиками, весь наступний тиждень (25-30 липня) буде спекотним, зниження температура повітря прогнозують лише наприкінці тижня.

Прогноз погоди на вівторок, 25 липня, у містах України:

Ужгород – вночі +16…+18, вдень +26…+28 та сильний дощ з грозою

Львів – вночі +15…+17, вдень +24…+26 та сильний дощ з грозою

Івано-Франківськ – вночі +14…+16, вдень +26…+28 та сильний дощ з грозою

Тернопіль – вночі +15…+17, вдень +26…+28 та сильний дощ з грозою

Чернівці – вночі +14…+16, вдень +26…+28 та сильний дощ з грозою

Хмельницький – вночі +15…+17, вдень +28…+30 та сильний дощ з грозою

Луцьк – вночі +15…+17, вдень +26…+28 та сильний дощ з грозою

Рівне – вночі +15…+17, вдень +26…+28 та сильний дощ з грозою

Житомир – вночі +15…+17, вдень +28…+30 та сильний дощ з грозою

Вінниця – вночі +17…+19, вдень +29…+31 та сильний дощ з грозою

Одеса – вночі +20…+22, вдень +30…+32

Миколаїв – вночі +17…+19, вдень +32…+34

Херсон – вночі +17…+19, вдень +31…+33

Сімферополь – вночі +17…+19, вдень +30…+32

Кропивницький – вночі +15…+17, вдень +30…+32

Черкаси – вночі +15…+17, вдень +30…+32

Чернігів – вночі +15…+17, вдень +29…+31

Суми – вночі +15…+17, вдень +28…+30

Полтава – вночі +15…+17, вдень +29…+31

Дніпро – вночі +16…+18, вдень +30…+32

Запоріжжя – вночі +17…+19, вдень +30…+32

Донецьк – вночі +15…+17, вдень +30…+32

Луганськ – вночі +15…+17, вдень +30…+32

Харків – вночі +15…+17, вдень +30…+32

Київ – вночі +16…+18, вдень +30…+32. 