Погода у вівторок, 25 липня, по всій Україні буде спекотною. Температура повітря підніметься до +32, а місцями – до +34 градусів. Дощі з грозами пройдуть лише в західних областях, на решті території – без опадів.
Як повідомляє синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook, 25 липня Україна буде однією з найспекотніших країн Європи.
У більшості областей температура повітря підніметься до +27...+32, на півдні до +34. Лише в західних областях буде на кілька градусів свіжіше – до +24...+27 градусів. На заході пройдуть місцями дощі з грозами. На решти території – без опадів.
За прогнозами синоптиками, весь наступний тиждень (25-30 липня) буде спекотним, зниження температура повітря прогнозують лише наприкінці тижня.
Прогноз погоди на вівторок, 25 липня, у містах України:
Ужгород – вночі +16…+18, вдень +26…+28 та сильний дощ з грозою
Львів – вночі +15…+17, вдень +24…+26 та сильний дощ з грозою
Івано-Франківськ – вночі +14…+16, вдень +26…+28 та сильний дощ з грозою
Тернопіль – вночі +15…+17, вдень +26…+28 та сильний дощ з грозою
Чернівці – вночі +14…+16, вдень +26…+28 та сильний дощ з грозою
Хмельницький – вночі +15…+17, вдень +28…+30 та сильний дощ з грозою
Луцьк – вночі +15…+17, вдень +26…+28 та сильний дощ з грозою
Рівне – вночі +15…+17, вдень +26…+28 та сильний дощ з грозою
Житомир – вночі +15…+17, вдень +28…+30 та сильний дощ з грозою
Вінниця – вночі +17…+19, вдень +29…+31 та сильний дощ з грозою
Одеса – вночі +20…+22, вдень +30…+32
Миколаїв – вночі +17…+19, вдень +32…+34
Херсон – вночі +17…+19, вдень +31…+33
Сімферополь – вночі +17…+19, вдень +30…+32
Кропивницький – вночі +15…+17, вдень +30…+32
Черкаси – вночі +15…+17, вдень +30…+32
Чернігів – вночі +15…+17, вдень +29…+31
Суми – вночі +15…+17, вдень +28…+30
Полтава – вночі +15…+17, вдень +29…+31
Дніпро – вночі +16…+18, вдень +30…+32
Запоріжжя – вночі +17…+19, вдень +30…+32
Донецьк – вночі +15…+17, вдень +30…+32
Луганськ – вночі +15…+17, вдень +30…+32
Харків – вночі +15…+17, вдень +30…+32
Київ – вночі +16…+18, вдень +30…+32.