Понад 25 років тому рушилось те, що називалось «союзом нерушимих». І, схоже, більшість країн це вже давно пережили і забули. Окрім, звісно, імперських апетитів Росії. Можливо тому нелюбов до України за поребриком зростає.
Більше третини українців (37%)негативно налаштовані до Російської Федерації.
За останні шість місяців кількість неприязних до РФ українців скоротилась на 9%, чого не скажеш про росіян.
59% володарів двоголового паспорта негативно налаштовані до України. А ще у лютому ненавиділи Україну 54% росіян.
Загалом більше половини громадян Росії (53%) не вважають Україну «за кордоном», тобто частиною Російської Федерації.
Кожен четвертий (25%) громадянин РФ переконаний, що Росія повинна будь-якими засобами утримувати під своїм контролем колишні республіки СРСР.