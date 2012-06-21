Кабінет Міністрів України схвалив створення державної установи "Український інститут" для презентації України за кордоном та просування її іміджу в світі. Рішення було прийнято на вчорашньому засіданні.
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман зачитав це рішення серед прийнятих урядом на засіданні без обговорення.
Кабмін погодився з пропозицією Міністерства закордонних справ України про створення Українського інституту, віднісши його до сфери управління МЗС.
Також уряд доручив МЗС забезпечити роботу «Українського інституту» в межах передбачених міністерству в державному бюджеті видатків.
«Український інститут» створюється для презентації України за кордоном та просування її іміджу в світі, за прикладом Гете інституту, Польського інституту, Британської ради, Французького інституту та інших.
Нагадаємо, раніше у червні Кабінет Міністрів України затвердив бюджетну резолюцію на 2018-2020 роки.