Компанія «Укргазвидобування» започаткувала екологічну програму, розраховану на три роки. Вона передбачає нові підходи до співпраці на територіях, де триває видобуток. Віднині у кожній свердловині відбирають проби і проводять хімічний аналіз ґрунту. На всіх водних свердловинах проводять аналізи води, досліджують склад повітря протягом усього періоду роботи. Ці дані передають до місцевих рад. Нова стратегія пов’язана з тим, що компанії треба налагоджувати тіснішу співпрацю з громадами.
— У 2018 році маємо довести видобуток до 16,5 мільярда кубічних метрів, у 2019-му — до 18,3 мільярда і наприкінці 2020-го вийти на 20 мільярдів кубометрів, — каже директор із земельних відносин ПАТ «Укргазвидобування» Володимир Соколовський. — У товариства є труднощі через недостатню кількість площ для ведення пошукових, геологорозвідувальних і бурових робіт.
Фахівець повідомив, що на території чотирьох районів Полтавщини ніяк вести діяльність через відмову кількох місцевих землекористувачів співпрацювати. Тож компанія шукає шляхи порозуміння з місцевими громадами. Налагодити діалог допомагає керівництво області.
Важливим кроком до співпраці з громадами стало збільшення рентних платежів обсягом 5 відсотків видобутку. До кінця року Укргазвидобування планує перерахувати в обласні, районні та місцеві бюджети майже 500 мільйонів гривень.
Погодилася компанія і на пайову участь у ремонті доріг місцевого значення на ділянках поряд з її новими об’єктами. Тепер до всіх нових проектів вносять статтю про ремонти доріг. Не відмовляється компанія і від соціального та інфраструктурного партнерства — підтримка, фінансування тощо. Торік компанія спрямувала на соціально-інфраструктурні проекти області 49 мільйонів гривень. За два місяці Полтавщина вже отримала 78 мільйонів гривень рентних відрахувань і 48 мільйонів найближчим часом отримає за третій місяць.