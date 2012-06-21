ПАТ «Укргазвидобування» заявило про спробу ТОВ «Арабський енергетичний альянс» (АЕА) заволодіти коштами компанії у розмірі 231,6 млн грн, що призвело до арешту всіх рахунків товариства і може зашкодити його виробничої діяльності.
Згідно з повідомленням прес-служби УГВ, відділ примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції видав постанову від 30 травня 2017 року про арешт коштів компанії. Постанову прийнято на підставі наказу Господарського суду Києва від 24 травня 2017 року.
Як наслідок, станом на 31 травня 2017 року рахунки товариства заарештовані.
«УГВ здивовано миттєвою реакцією виконавчої служби на цей судовий наказ, який був виданий на підставі рішення Господарського суду Києва від 24 травня 2017 року, яке оскаржено у визначений законодавством строк у Київському апеляційному господарському суді», — наголошується в повідомленні.
У зв'язку з цим компанія закликає дотримуватися чинного законодавства і вимагає зняти арешт з її рахунків.