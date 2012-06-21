В Україні протягом 6 жовтня очікується посилення швидкості вітру до критеріїв стихійного явища.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС України із посиланням на Укргідрометцентр.
«Протягом 6 жовтня у Києві, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській та Дніпропетровській областях – посилення швидкості вітру 19-24 м/с, у Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Харківській, Луганській та Донецькій областях 15-20 м/с», – йдеться у повідомленні.