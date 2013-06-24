В умовах тривалої повномасштабної агресії російської федерації проти України нагальним є збільшення фонду захисних споруд цивільного захисту, зокрема шляхом їх будівництва для обʼєктів, на яких одночасно перебуває значна кількість людей (зокрема закладів освіти та охорони здоров’я). Про це повідомляє Урядовий портал.

Звертаємо увагу замовників будівництва, що законодавством не передбачено окремого цільового призначення земельних ділянок або функціональних зон у містобудівній документації для будівництва захисних споруд.

Одночасно пунктом 6.11 ДБН В.2.2-5:2023 «Захисні споруди цивільного захисту» визначено, що необхідна кількість та місткість кожної захисної споруди та СПП визначається завданням на проектування, виходячи з розрахункової кількості осіб, що підлягають укриттю, в тому числі відповідно до кількості осіб, що постійно та/або періодично перебувають на об'єкті – залежно від функціонального призначення об'єкта, для якого проектується захисна споруда або СПП.

З огляду на зазначене, окремо розташовані захисні споруди або СПП для обʼєктів закладів освіти чи охорони здоровʼя (або інших громадських будівель) в умовах існуючої забудови можуть проектуватись на ділянках, передбачених для таких об’єктів.

При цьому додаткове (окреме) формування ділянок для будівництва таких захисних споруд законодавством не вимагається.