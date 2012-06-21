Державний концерн «Укроборонпром» відкрив офіційне представництво в м. Абу-Дабі (ОАЕ). Про це повідомляє прес-служба концерну.
«Це дасть змогу співпрацювати з провідними компаніями в цьому бізнесі, скорочуючи час та економлячи кошти. Відкриття офісу наблизить компанії, що входять до ДК «Укроборонпром», до своїх клієнтів по всьому світу, зменшить транспортні витрати, збільшить валютні надходження в країну та прискорить прийняття рішень з важливих контрактів», —йдеться в повідомлені.
У відомстві зазначають, що ОАЕ вже давно є стратегічним партнером України на світовій арені, а з іншого боку —однією з найбільших у світі та найважливішою платформою для бізнесу на Близькому Сході.