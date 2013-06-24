Оскільки значна частина громадян України через воєнну агресію російської федерації перебуває за кордоном, уряд створив можливість отримання пенсій та грошових допомог через міжнародні поштові перекази АТ «Укрпошта».

Певна частина пенсіонерів не мали і не мають відкритих рахунків у банках та отримували виплати в Україні через Укрпошту, тож можливість отримувати пенсію поштовим переказом за кордоном стане виходом із проблемної ситуації. Нині проєкт охоплює тих пенсіонерів, що перебувають у Польщі, але згодом розшириться й на інші країни.

Щоб отримувати пенсію чи грошову допомогу міжнародним пенсійним переказом за рахунок отримувача, необхідно подати заяву до Укрпошти. Це можна зробити, заповнивши електронну форму на сайті Укрпошти або в паперовому вигляді за затвердженим зразком. Після обробки заяви поштовий переказ буде доставлено отримувачу в місяці, наступному за тим, в якому було надіслано заяву. Переказ надійде на вказану адресу тимчасового перебування за кордоном. Перерахунок коштів здійснюватимуть в іноземній валюті тієї країни, де перебуває отримувач.