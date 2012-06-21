Володимир КОЛЮБАКІН,
«Урядовий кур’єр»
До кінця 2020 року в Україні мають запрацювати додатково 500 пересувних відділень «Укрпошти» у шести областях: Закарпатській, Київській, Одеській, Херсонській, Черкаській та Чернівецькій. Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій. За його словами, це робиться задля забезпечення поштовими послугами мешканців віддалених населених пунктів, доступ до яких утруднений (виявляється, навіть на Київщині такі є?).
Цей проєкт, повідомив міністр, є продовженням вже існуючого у Чернігівській області – там 130 пересувних відділень вже два роки обслуговують близько півтори тисячі населених пунктів. Для нових маршрутів мобільних поштових відділень розробляються графіки, за якими ці відділення відвідуватимуть певні населені пункти – від одного до 4 – 5 разів на тиждень залежно від числа мешканців. Повністю проєкт планують втілити до кінця 2021 року, тоді кількість мобільних відділень має зрости до 1800.
Для цього планують використовувати автомобілі із підвищеною вантажопідйомністю та прохідністю. За задумом, пересувні відділення, розташовані у них, мають забезпечити весь обсяг послуг, такий самий, як і стаціонарні відділення. У тому числі й виплату пенсій та поштових переказів.
Однак, якщо врахувати, як багато на селі пенсіонерів і в яких глухих місцях розташовано населені пункти, куди треба доправити пенсії, варто було б подбати про оснащення таких машин бронею та кулеметами. Якщо ж про це не йдеться, то пограбування таких машин може стати звичайною практикою: колода на дорозі, з півдесятка хлопців у кущах – і готово! Варто згадати про пограбування поштових потягів на Дикому Заході…
Ще варто додати, що більшість таких пересувних відділень діятиме не паралельно з існуючими стаціонарними, а замість них. У Мінінфраструктури пояснюють – часто одна листоноша обслуговувала кілька хуторів, віддалених один від одного на кілька кілометрів, що становило непосильне навантаження. Однак, якщо зважити на стан доріг у тих самих населених пунктах, які мають обслуговувати пересувні відділення, цілком може статися, що тамтешні мешканці з початку осені до кінця весни будуть взагалі відрізані від поштових послуг.