Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Півтисячі мобільних відділень планує запустити Укрпошта. Про це повідомляє міністр інфраструктури Владислав Криклій. За його словами, такі відділення запустять у Одеській, Херсонській, Черкаській, Чернівецькій, Закарпатській та Київській областях.
Подібні мобільні відділення пошти вже успішно працюють у Чернігівській області. За словами міністра, там вони обслуговують 1,5 тисячі сіл.
Як вважають фахівці, пересувне відділення зв’язку – автомобільне відділення, яке може переміщуватися будь-куди та обслуговувати населенні пункти, де мешкають до 2 тисяч жителів.
Такі відділення надають низку послуг: прийом та видачу листів, посилок, різного роду міжнародних відправлень. У них можна зробити комунальні платежі, забрати свою пенсію, оформити страхування, купити поштові листівки. Також такі мобільні відділення доставляють ліки на замовлення, напої, товари побутового призначення, одяг тощо.
Однак, взявши на озброєння практику відкриття мобільних відділень, Укрпошта почала закривати стаціонарні відділення на селі.
Влітку минулого року Окружний адміністративний суд Києва визнав наказ Міністерства інфраструктури про введення мобільних відділень Укрпошти, які замінили стаціонарні відділення, протиправним. Суд також зобов’язав Укрпошту поновити роботу таких відділень.