ДП «Укрпошта» отримає можливість встановлювати POS-термінали на своїх відділеннях для розрахунку платіжними картками.
Про це повідомляє «Новое Время» з посиланням на джерело в Укрпошті.
Як повідомляється, поштовий оператор отримав акредитацію від міжнародної платіжної системи Mastercard. Зараз йде процес отримання Укрпоштою статусу еквайра та ліцензії від Національного банку на здійснення операцій з картками.
«Запит Укрпошти з набуття членства в міжнародній платіжній системі Mastercard був схвалений 4 липня 2017 року. Ліцензійний договір між Mastercard і Укрпошта підписаний, зараз йде процес технічної інтеграції», – підтвердили інформацію в прес-службі Mastercard. «Дозвіл на здійснення еквайрингу дозволить встановити у відділеннях Укрпошти власні платіжні термінали», – так прокоментували це в прес-службі Укрпошти.
Як стверджують представники поштового оператора, Укрпошта вже через кілька днів оголосить тендер на закупівлю 5 тисяч POS-терміналів зі стартовою ціною від 30-35 мільйонів гривень. Однак в держпідприємстві сподіваються, що в ході торгів на майданчику ProZorro вартість терміналів суттєво знизяться.
Власна мережа терміналів для Укрпошти набагато вигідніша з економічної точки зору, ніж установка у відділеннях терміналів банків-партнерів, яким за такі послуги довелося б платити комісійну винагороду.
«За нашими підрахунками, вже через рік вартість терміналів окупиться», – повідомляє прес-службі ДП.
Раніше повідомлялося, що «Укрпошта» за результатами тендеру уклала угоду з компанією «УкрКарт» про послуги процесингу на 214,35 мільйона гривень.