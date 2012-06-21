В результаті двогодинної наради у Віце-прем’єр-міністра України В’ячеслава Кириленка щодо проекту наказу про підвищення тарифів Укрпошти на доставку газет вдалося досягти компромісу.
Укрпошта запроваджуватиме нові тарифи поетапно — з 1 липня вони підвищаться лише наполовину від того зростання, яке хотіли запровадити поштовики. А лише з 1 січня 2018 року — на повний обсяг підвищення.
У нараді, яка проводилася за дорученням Прем’єр-міністра України взяли участь в.о.голови НСЖУ Сергій Томіленко, Міністр інфраструктури Володимир Омелян, керівництво Укрпошти — гендиректор Ігор Смілянський та фінансовий директор Олександр Чернявський, керівники загальнонаціональних видань «Урядовий кур’єр», «Голос України» та «Факти».
Поштовики аргументували свої наміри підвищити тарифи зростанням витратних матеріалів, зокрема, подорожчанням бензину, комунальних тарифів, запровадженням нового розміру мінімальної заробітної плати. При цьому, керівники Укрпошти наголошували, що нові тарифи мають нульову або мінімальну рентабельність. Про повну підтримку розрахунків менеджменту Укрпошти заявив Міністр Володимир Омелян, який наголосив на неможливості дотування владою української преси.
Натомість, газетярі переконували, що запроваджувати нові тарифи без погодження з галуззю посеред року — це приклад непартнерських стосунків. Особливо враховуючи те, що Укрпошта не розрахувалася з виданнями за передплату. Позицію журналістів підтримав і віце-прем’єр В’ячеслав Кириленко.
— Зрештою, вдалося досягти компромісу. Зараз фактично кожна національна газета захищає 32 копійки на доставці кожного примірника формату А3 (16 сторінок) у другому півріччі, кожна районна економить 10 копійок на доставці примірника у 8 сторінок. Тарифи на оформлення передплати зростуть теж наполовину від анонсованого раніше підвищення, — прокоментував Сергій Томіленко.
Протягом найближчих днів керівництво ПАТ «Укрпошта» має погодити зі Спілкою кінцеву редакцію проекту відповідного наказу Мінінфраструктури про тарифи, що вже проходить до 3 квітня громадське обговорення.