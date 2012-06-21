Для реалізації п'ятирічної стратегії розвитку УДППЗ «Укрпошта» візьме на роботу 187 фахівців у сфері IT. Про це під час брифінгу розповів генеральний директор УДППЗ «Укрпошта» Ігор Смілянський, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«У нас більше ста проектів, які потрібно реалізувати. Ми зараз шукаємо 187 IT-шників, яких нам треба додати до нашого персоналу», — розповів очільник компанії.
Серед інноваційних проектів, які прагне реалізувати керівництво Укрпошти — відстежування посилки та зміни обслуговування платежів.
«Передусім це умови для нормальної відправки і відслідкування посилку. Друге — це платіжні послуги. Ми хочемо, щоб ви, прийшовши до відділення Укрпошти, не носили рахунки. А зайшли, взяли картку Укрпошти, просканували, зачекали 15 секунд — й отримали платежі», — пояснив пан Смілянський.
За словами керівника, наразі також розробляється пристрій для прийняття платежів, не виходячи з дому.
Також Укрпошта інформуватиме клієнтів через додаток для смартфонів Viber.
«Вперше за історію Укрпошти ми почали розсилати повідомлення про посилки через Viber. За один тиждень обсяг таких смс на Viber зріс з 24 до 44 %», — розповів Смілянський.
Нагадаємо, з 1 березня Укрпошта набуває статусу публічного акціонерного товариства.