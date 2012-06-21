Попри пандемію та кризу, Укрпошта збільшує дохідність компанії. За підсумками січня — вересня цього року національний поштовий оператор отримав 6,5 мільярда гривень чистого доходу, що на 16% більше, ніж за аналогічний період торік. Чистий прибуток компанії за дев’ять місяців становив 60,9 мільйона гривень. Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

«Попри пандемію та кризу, Укрпошта розвивається і використовує це як нові можливості. Компанія не припиняє набирати нових працівників на роботу, активно реалізує свої непрофільні активи, спрямовуючи виручені кошти на модернізацію, виконує масштабну інвестиційну програму з оновлення логістичної мережі спільно з ЄБРР та ЄІБ. Очевидно, що така старанність і наполегливість позитивно відображається на фінансових результатах. За підсумками дев’яти місяців цього року, Укрпошта збільшила свою дохідність на 16%, отримавши 6,5 мільярда гривень чистого прибутку. Молодці!» — зазначив міністр.

За підсумками звітного періоду, національний поштовий оператор наростив обсяги та доходи за всіма основними напрямами: поштові, фінансові й торговельні послуги. На 30% зросли доходи від посилок, на 35% — від дрібних пакетів, на 22% збільшилися обсяги відправлень. Кількість поштових переказів зросла на 11%, доходи від приймання платежів — на 21%, доходи від торгівлі за рахунок оновлення асортименту — на 14%.

«Укрпошта отримала 6,5 мільярда гривень чистого доходу навіть з урахуванням додаткових витрат, зокрема на альтернативні шляхи доставки міжнародних посилок в умовах тимчасового закриття пасажирських авіарейсів, на засоби індивідуального захисту для 65-тисячного колективу та виплату надбавок за роботу в умовах карантину. Чи можемо краще? Безумовно, і ми повинні це зробити у 4 кварталі. Ми знаходитимемо баланс між необхідністю збільшення доходів, щоб покривати збільшення витрат, і розумінням непростої ситуації, в яку потрапили мільйони наших клієнтів. Під час карантину ми зробили акцент на соціально важливих послугах: доставці пенсій, ліків, товарів, прийманні платежів. І вже бачимо значну динаміку зростання щодо торгівлі і фінансових послуг. Далі — оновлення логістичної мережі Укрпошти, відкриття пересувних відділень у всіх областях і поштового банку», — наголосив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

За дев’ять місяців Укрпошта сплатила 2,3 мільярда гривень податків, зборів, внесків та обов’язкових платежів до бюджетів і державних цільових фондів, що на 25% більше, ніж за аналогічний період торік.

До речі, з 1 листопада 250 найбільш завантажених відділень Укрпошти працюватимуть без вихідних. Це дасть змогу розширити можливості для обслуговування клієнтів й істотно зменшити черги у відділеннях, що особливо актуально у зв’язку з пандемією COVID-19.

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