З 1 липня Укрпошта знизить тарифи на доставку відправлень у село для продуктів Укрпошта Експрес та Укрпошта Стандарт. Про це УНН повідомили у прес-службі Укрпошти.
Раніше для відправлень в село Укрпоштою Стандарт в межах області нараховувалась доплата 6 грн, в межах України — 15 грн. Відтепер встановлюється єдина ціна 6 грн для всієї України.
Для відправлень в село Укрпоштою Експрес в межах області була доплата 9 грн, в межах України — 30 грн. Відтепер єдина ціна становитиме 9 грн для всієї України.