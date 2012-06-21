Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 11 липня збільшився до 12,080 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані ПАТ «Укртрансгаз».
За останніми даними, за добу в ПСГ України було закачано 61,13 млн куб. м газу.
Також протягом доби з ПСГ України газ не відбирався.
При цьому в даних за 11 липня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини 23,42 млн куб. м, з Польщі — 4,25 млн куб. м, з Угорщини — 7,78 млн куб. м газу.
Так, на сьогодні українські ПСГ заповнені на 39%.
Додамо, на території України без урахування Криму — 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.
Нагадаємо, станом на кінець червня з початку року в ПСГ було закачано втричі більше газу, ніж за аналогічний період 2016 року.