Кабінет Міністрів схвалив фінансовий план державної компанії Укрзалізниця на 2017 рік, який не містить норм про збільшення тарифів на пасажирські перевезення. Таке рішення було ухвалене під час засідання Кабміну 13 вересня, повідомляє Урядовий портал.
«Ми підтримуємо створення стратегії розвитку Укрзалізниці, але мови не може бути про ріст цін на пасажирські перевезення», — сказав Прем’єр-міністр Володимир Гройсман, коментуючи ухвалене рішення.
Він підкреслив, що Укрзалізниця потребує масштабного оновлення. Але цей процес має відбуватися одночасно із знищенням всіх корупційних схем, які роками існували на підприємстві, а також у повній координації в питаннях тарифоутворення на вантажні перевезення.
До того ж, наголосив пан Гройсман, тарифна політика має бути максимально прозорою та зрозумілою.